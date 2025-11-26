Prabowo Bakal Bangun Pusat Olahraga Nasional agar Atlet Muda Tak Putus Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membangun Pusat Olahraga Nasional untuk para atlet.

Pusat Olahraga Nasional itu bakal dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan bahwa sarana itu bakal dibangun agar para atlet tidak putus sekolah.

“Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” ucap Erick Thohir, di Istana Negara, pada Selasa (25/11).

Menurut dia, Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut.

Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.

“Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tutur Erick