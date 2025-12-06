Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bakal Beli 200 Helikopter Mulai Awal 2026

Sabtu, 06 Desember 2025 – 20:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto soal satgas jembatan sungai. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pemerintah bakal mendatangkan 200 helikopter pada awal 2026.

Penambahan ratusan hellikopter itu dilakukan untuk mempermudah distribusi bantuan ketika Indonesia terkena bencana.

"Saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kami akan datangkan 200 helikopter di RI ini," kata Prabowo pada Jumat (5/12).

Dia mulanya menyinggung bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Ketua Umum Partai Gerindra mengaku turut merasakan kesulitan yang dirasakan korban bencana.

"Musibah ini sesuatu yang memang dirasakan, penderitaan, kesulitan, tantangan saudara-saudara kita di situ," kata dia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang kuat karena meski ada bencana, masyarakat disebut bakal menyesuaikan diri dengan cepat.

Pemerintah disebut mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana itu, termasuk mengerahkan 50 helikopter untuk mendistribusikan bantuan.

