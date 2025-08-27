Prabowo Bakal Berpidato Pada Hari Pertama Sidang Umum PBB di AS, Dapat Giliran Ketiga

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada hari pertama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-80 di Markas PBB New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025 mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan itu menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8) malam. "Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama, dan urutan ketiga pada tanggal 23 September," kata Hasan Nasbi.

Terkait materi pidato Presiden Prabowo, Hasan menyebut PCO belum dapat memberikan keterangan apa-apa. Dia mengajak masyarakat untuk menyimak langsung saat Prabowo hadir dan berpidato di Markas PBB.

Prabowo, jika nantinya terbang ke New York pada September, akan menjadi Presiden RI pertama yang kembali berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, AS, dalam 10 tahun terakhir.

Presiden Ketujuh Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB, dan mendelegasikan menteri luar negeri saat itu, Retno L. P. Marsudi, untuk berpidato mewakili Indonesia.

Dalam Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB pada September mendatang, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dino Patti Djalal, eks Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/8), menilai urutan ketiga yang diberikan kepada Indonesia dalam sesi pidato saat Sidang Majelis Umum PBB itu memiliki bobot diplomatik yang signifikan.

"Pertama, konteks bobot diplomatiknya, ini belum pernah terjadi, Presiden Indonesia bicara nomor 3. Kalau nomor 1 pasti Amerika, enggak bisa diubah. Nomor 2-nya pasti Brasil, karena itu sudah deal-nya. Jadi, siapa setelah itu, tahu-tahu Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa," kata Dino.