Prabowo Bakal Berpidato Urutan Ketiga di Sidang PBB

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal berpidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, pada Selasa (23/9) mendatang.

Pidato tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ucap Seskab Teddy, dikutip Senin (22/9).

Menurut dia, Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.

Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.

"Tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” jelasnya.

Baca Juga: Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

Forum PBB tersebut juga akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Adapun, Prabowo sudah tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (20/9) lalu.