Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bakal Kirim Nama Jampidsus ke DPR Pekan Ini, Siapa?

Senin, 20 Juli 2026 – 17:15 WIB
Prabowo Bakal Kirim Nama Jampidsus ke DPR Pekan Ini, Siapa? - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana akan menuntaskan proses penunjukan Jampidsus baru pada pekan ini melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Hal demikian dikatakan Pras sapaan Prasetyo Hadi menyikapi kabar tindak lanjut Istana Kepresidenan menyikapi surat pengusulan Kuntadi sebagai Jampidsus.

"Insyaallah pekan ini akan kami selesaikan prosesnya," kata Pras ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Baca Juga:

Dia meminta publik menunggu proses penunjukan Jampidsus baru dan akan diumumkan setelah semua hal diselesaikan.

"Ya, nanti pekan ini. Ya, kalau pekan ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujar dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama Kuntadi yang kini menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengisi pos Jampidsus ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Jaksa Agung juga mengusulkan nama pengganti Kuntadi untuk posisi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, yakni Patris Yusrian Jaya.

Adapun, Yusrian mengemban jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan pangkat pembina utama madya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana akan menuntaskan proses penunjukan Jampidsus pengganti Febrie pada pekan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Prabowo  Jampidsus  Prasetyo Hadi 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp