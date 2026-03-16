Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bakal Pertahankan Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Terjadi Krisis Besar

Senin, 16 Maret 2026 – 16:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan Indonesia. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Prabowo mengatakan bahwa aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pada saat pandemi Covid-19.

Prabowo menyebutkan batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ucap Prabowo dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah, pada Senin (16/3).

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” lanjutnya.

Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia.

Baca Juga:

Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

Prabowo menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional.

TAGS   Prabowo  Batas Defisit  Defisit APBN  Prabowo Subianto  APBN 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp