Prabowo Bakal Renovasi 70 Ribu Sekolah di Indonesia Selama 2026

Rabu, 29 April 2026 – 18:34 WIB
Presiden Prabowo saat meninjau hasil renovasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, CILACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan memperbaiki 70.000 sekolah di 2026.

Hal itu dia katakan Prabowo saat meninjau hasil renovasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17.000 sekolah di berbagai daerah.

“Tahun yang lalu kami anggaran ini sekitar 17.000 sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kami akan perbaiki 70.000 sekolah seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia bahkan berjanji tahun depan akan mengusahakan renovasi minimal 100 ribu tambahan sekolah.

“Jadi, saya perhitungkan akhir 2028, semua sekolah di Indonesia sudah akan kami perbaiki,” kata dia.

Selain perbaikan fisik, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Menurut dia, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang optimal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan memperbaiki 70.000 sekolah di 2026.

