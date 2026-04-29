Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Naik Kelas yang Dilengkapi 7 Dokter Spesialis

Rabu, 29 April 2026 – 19:00 WIB
Konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (29/4). Foto: Dokumentasi Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 21 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya pada Mei 2026 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan D pratama menjadi C.

Dengan peningkatan itu maka ke-21 rumah sakit tersebut akan memiliki layanan spesialis dasar, serta kapasitas layanan yang lebih besar.

“Sebanyak 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Bulan Mei 2026," ujar Qodari dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut Qodari, 21 RS itu rencananya akan dilengkapi tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik.

Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.

Qodari melanjutkan bahwa peningkatan kualitas difokuskan kepada rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Dia berharap masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah, dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  RSUD  rsud naik kelas  Dokter Spesialis 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp