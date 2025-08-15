Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Prabowo Bakal Sikat Jenderal TNI-Polri hingga Kader Gerindra yang Bekingi Tambang Ilegal

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:53 WIB
Prabowo Bakal Sikat Jenderal TNI-Polri hingga Kader Gerindra yang Bekingi Tambang Ilegal - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jakarta, 15 Agustus 2025. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras terhadap praktik tambang ilegal dan permainan politik yang merugikan negara dalam Pidato Kenegaraan memperingatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/8).

Presiden mengungkap temuan mengejutkan tentang aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," tegas Prabowo di hadapan sidang paripurna.

Baca Juga:

Prabowo telah mengambil langkah konkret dengan mengerahkan TNI untuk menertibkan tambang-tambang tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat," lanjutnya.

Presiden juga menyoroti keterlibatan oknum pejabat dan politikus dalam praktik ilegal tersebut.

Baca Juga:

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.

Peringatan khusus juga diberikan kepada anggota partai politik, termasuk partai pengusungnya sendiri.

Presiden menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Tambang ilegal  Tambang  Kasus 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp