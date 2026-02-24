Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Prabowo Bakal Umumkan THR ASN, TNI, dan Polri 2026

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:22 WIB
Prabowo Bakal Umumkan THR ASN, TNI, dan Polri 2026
Ilustrasi THR. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses pencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri masih dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).

Purbaya mengaku soal kepastian pencairan THR nantinya bakal diumumkan oleh Presiden R Prabowo Subianto.

“Itu (aturan) sedang diproses sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” kata Purbaya dikutip Selasa (24/2).

Purbaya memastikan dana senilai Rp 55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri sudah siap untuk dicairkan.

“Aturan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tetapi dananya sudah siap,” ujar dia.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan THR bagi ASN, TNI, dan Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama Ramadan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (18/2).

Namun, dia tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. 

