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JPNN.com - Nasional

Prabowo Bayar Sendiri Kelebihan Biaya Dinas Luar Negeri, TII: Ini Masalah

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:30 WIB
Prabowo Bayar Sendiri Kelebihan Biaya Dinas Luar Negeri, TII: Ini Masalah - JPNN.COM
Presiden Prabowo bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - Transparency International Indonesia (TII) merasa penggunaan uang pribadi Prabowo Subianto untuk membayar kelebihan dinas luar negeri (LN) sebagai tanda adanya masalah dalam perencanaan anggaran lawatan Presiden RI ke negara asing.

Hal demikian seperti disampaikan Peneliti TII Agus Sarwono ketika menanggapi klaim Seskab Teddy Indra Wijaya soal Prabowo membayar kelebihan biaya dinas LN.

Menurut Agus, klaim bayar kelebihan biaya sebagai tanda terjadi masalah dari sisi perencanaan dinas LN.

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"Penggunaan dana pribadi untuk menutupi pembengkakan biaya dinas sebenarnya menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perencanaan anggaran atau kontrol perjalanan itu sendiri," kata dia kepada awak media seperti dikutip Rabu (3/6).

Dia menerangkan bahwa APBN adalah produk undang-undang yang mengikat, sehingga ada batasan penggunaan anggaran oleh eksekutif. 

Menurut Agus, ketika anggaran dinas LN sampai jebol seperti mengikuti narasi Teddy, solusinya ialah merasionalisasi agenda, memotong jumlah rombongan, atau membatasi kunjungan luar negeri. 

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"Bukan justru melazimkan pemborosan dengan menutupinya menggunakan dompet pribadi," katanya.

Agus juga menekankan soal Prabowo membayar kelebihan biaya dinas LN bukan bentuk kedermawanan seorang pemimpin.

TII merasa ada masalah dari klaim penggunaan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto membayar kelebihan dinas luar negeri (LN). Apa itu?

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TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Dinas Luar Negeri  Transparency International Indonesia  Agus Sarwono  TII  Teddy Indra Wijaya  Teddy 
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