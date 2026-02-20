Prabowo Beberkan Kondisi RI Stabil untuk Berinvestasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menjamin pemerintah Indonesia terus menjaga iklim berinvestasi tetap kondusif.

Menurut Prabowo, stabilitas dijaga di berbagai sektor mulai dari ekonomi, politik, kepastian hukum (rule of law), dan komitmen untuk terus memberantas korupsi serta kartel.

"Tidak ada satu pun yang akan berinvestasi di situasi atau di iklim yang serba tidak pasti, tidak stabil, atau bahkan kacau balau,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Business Summit di Gedung US Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (20/2).

Prabowo menjelaskan di Indonesia pemerintah dan masyarakat sangat beruntung. Pasalnya Indonesia akan stabil dalam jangka waktu yang panjang.

“Situasinya cukup damai. Kami pun melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, (kami) menghormati seluruh negara adidaya," kata dia.

Presiden mengungkapkan prinsipnya, yang disampaikan dalam bentuk pepatah: ‘1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak’. Prinsip itu, bagi Presiden Prabowo, tidak hanya diterapkan dalam kebijakan luar negeri, tetapi juga dalam politik dalam negeri.

Ketum Gerindra itu kemudian melanjutkan bagi dirinya kompetisi merupakan hal yang penting. Tetapi setelah berkompetisi, yang terpenting adalah masing-masing pihak lanjut bekerja sama, berkolaborasi, dan saling berkompromi.

"Kompetisi harus ada, tetapi kolaborasi dan kerja sama untuk kepentingan lebih banyak orang perlu diutamakan," ujar dia.