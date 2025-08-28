Prabowo Bekerja Keras untuk Rakyat, Menteri & DPR Justru Sibuk Berpolemik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat.

Namun, di saat Prabowo berjuang keras, sebagian menteri dan anggota DPR justru sibuk memantik polemik melalui pernyataan maupun kebijakan kontroversial yang meresahkan publik.

“Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden, alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh,” ucap Pangi dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Bukan hanya gagal membantu, kata dia sejumlah menteri dan anggota DPR bahkan terkesan menjadi beban pemerintah akibat komentar dan kebijakan yang ngawur.

“DPR sibuk berpolemik, aksi anggota DPR berjoget di ruang sidang paripurna viral dan menuai kecaman, karena terjadi di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan,” kata dia.

Selain itu, polemik tunjangan rumah dinas Rp 50 juta juga menimbulkan kemarahan publik.

Pernyataan anggota DPR lainnya yang tidak pro rakyat adalah mengeluhkan kemacetan Bintaro–Senayan yang dilontarkan oleh Nada Urbach.

“Publik membandingkan dengan penderitaan jutaan pekerja yang tiap hari berdesakan di KRL tanpa mendapat fasilitas mewah. Akibatnya, citra DPR semakin terpuruk, dianggap lebih tunduk pada agenda oligarki ketimbang aspirasi rakyat,” jelasnya.