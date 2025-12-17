Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Prabowo Berambisi RI Tempati Peringkat 4 Negara Ekonomi Terbesar di Dunia

Rabu, 17 Desember 2025 – 12:40 WIB
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas. ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi besar Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara modern dan makmur.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12).

Saat ini, Indonesia disebut sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia.

Dari data International Monetary Fund (IMF), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia senilai 4,66 triliun US Dolar atau setara Rp 76,3 kuadriliun.

"Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita (Indonesia, red) bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia," ujar Prabowo.

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa target ambisius tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.

Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan mengelolanya secara jujur dan adil demi pemerataan kesejahteraan.

"Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat," kata dia.

