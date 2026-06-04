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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Berantas Korupsi di BGN, Agus Teddy: Laksanakan Amanat Reformasi 1998

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:00 WIB
Prabowo Berantas Korupsi di BGN, Agus Teddy: Laksanakan Amanat Reformasi 1998 - JPNN.COM
Jubir 98 Resolution Network Agus Teddy (kiri), Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Langkah berani dan respons cepat yang ditunjukkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan penegakan hukum dan bersih-bersih di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat dan pengamat politik nasional.

Selain itu, banyak pihak dengan tegas memberikan dukungan moral dan politik yang penuh terhadap arah kebijakan Kepala Negara.

?Para Aktivis 98 Resolution Network menilai ketegasan ini adalah bukti konkret bahwa komitmen zero-tolerance terhadap korupsi dan penyelewengan kekuasaan bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan juga prinsip kerja nyata yang melandasi jalannya roda pemerintahan.

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"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Agus Teddy, Juru Bicara 98 Resolution Network, dalam pernyataan bersama yang dirilis di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

?Menurutnya, program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045 yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa.

Langkah berani Presiden membuktikan bahwa beliau tidak akan membiarkan agenda strategis rakyat dicederai oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

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""Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," ujar Agus Teddy.

?Menjawab Panggilan Sejarah dan Cita-Cita Reformasi 98

Langkah Prabowo memberantas praktik korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai dukungan luas termasuk dari aktivis 98 Resolution Network.

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TAGS   BGN  makan bergizi gratis  Prabowo  Reformasi 1998 
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