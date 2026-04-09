Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prabowo Berapi-api Bicara Target Indonesia Bisa Memproduksi Sedan Listrik Lokal

Kamis, 09 April 2026 – 19:19 WIB
Prabowo Berapi-api Bicara Target Indonesia Bisa Memproduksi Sedan Listrik Lokal
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil jenis sedan listrik secara massal pada 2028.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan niaga listrik milik PT. VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4) seperti dikutip dari rilis resmi Istana.

Prabowo yakin target tersebut dapat tercapai, mengingat kemampuan Indonesia yang kini sudah memproduksi kendaraan niaga ramah lingkungan.

Baca Juga:

“Jadi, hari ini, saya sangat gembira, saya sangat bangga, kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk listrik. Ini sangat-sangat penting,” ujar Prabowo.

“Memang rencana kita, saya berharap pada  2028, kita akan produksi besar-besaran mobil sedan bertenaga listrik,” lanjutnya.

Prabowo menilai capaian industri saat ini menjadi fondasi penting menuju target dalam mendukung swasembada energi.

Baca Juga:

Indonesia kini tidak lagi sebagai konsumen, melainkan sudah memasuki fase sebagai produsen dengan memproduksi kendaraan listrik skala besar.

“Jadi, sekarang sudah ada bus listrik, truk listrik, dan kemampuannya juga cukup besar. Membanggakan!" kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  sedan listrik  indonesia produksi sedan listrik  truk listrik  bus listrik 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp