JPNN.com - Politik

Kamis, 21 Mei 2026 – 02:30 WIB
Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. Foto : Ricardo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah dibantu oleh Presiden Kelima RI cum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari segi ekonomi.

Bantuan itu salah satunya pada masa-masa Prabowo belum berkuasa dan tidak berada di dalam pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo.

Prabowo menceritakan itu dalam bagian penghujung pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dia bercerita bahwa Megawati ketika itu menjabat Presiden Ke-5 RI, memberikan instruksi kepada jajarannya agar tidak menghambat usaha Prabowo untuk ikut tender pemerintah.

"Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi," kata Prabowo seraya menoleh ke arah Ketua DPR RI Puan Maharani, yang merupakan putri Megawati.

"Saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu alias lontang-lantunglah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan: Kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan!" lanjut Prabowo.

Oleh karena itu, sikap Megawati yang demikian pun diteladani oleh Prabowo yang saat ini menjabat Presiden kedelapan RI.

