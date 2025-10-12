Prabowo Berdiskusi dengan Ketua MPR, Kepala BIN & Sejumlah Menteri, Bahas Isu Terkini

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/10) malam. Pertemuan itu digelar dalam rangka membahas berbagai isu terkini di Tanah Air yang tengah menjadi perhatian nasional.

Adapun yang hadir dalam pertemuan itu ialah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Menpora Taufik Hidayat.

“Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini Tanah Air di kediaman Hambalang, Bogor,” kata Teddy Indra Wijaya, Minggu (12/10).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden Prabowo terkait berbagai program strategis pemerintah. Adapun masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk masukan-masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui ketua (MPR),” ungkap Teddy.

Dia menyatakan bahwa komunikasi serta kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Sinergi yang kuat akan mempercepat tercapainya pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kolaborasi yang baik dan konsisten antara legislatif dengan eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia,” kata Teddy. (mcr4/jpnn)



