Prabowo Berencana Hadir di Rapat Paripurna DPR Besok

Selasa, 19 Mei 2026 – 17:07 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menginformasikan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

"Ya, ada rencana seperti itu, ya," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Diketahui, DPR pada Rabu besok menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V 2025-2026.

Rapat beragenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF) RAPBN Anggaran 2027 oleh pemerintah.

Kemudian, rapat beragenda penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 dilanjutkan dengan pengembalian keputusan.

Setelah itu, rapat beragenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Menurut Saan, Prabowo bakal menjadi perwakilan pemerintah yang menyampaikan kerangka ekonomi makro.

"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh presiden," katanya.