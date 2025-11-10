Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah

Senin, 10 November 2025 – 10:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Pemberian gelar itu diselenggarakan dalam acara “Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025”.

Pemberian gelar pahlawan nasional itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 TK Tahun 20265 Tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

10 nama pahlawan nasional itu sebagai berikut:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;