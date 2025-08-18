Prabowo Beri Instruksi, TNI Jalankan Misi Air Drop di Jalur Gaza untuk HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil menyalurkan bantuan logistik untuk warga Palestina di Jalur Gaza dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat bertepatan dengan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia.

"Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (18/8).

Frega menjelaskan pengiriman bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara TNI, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam misi tersebut, TNI mengerahkan dua pesawat C-130J Super Hercules yang membawa logistik berupa makanan, obat-obatan, hingga pakaian.

Pesawat berangkat dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania, pukul 10.37 waktu setempat dan melaksanakan misi air drop di sejumlah titik Gaza.

"Setelah melaksanakan misi air drop bantuan, kedua pesawat kembali mendarat dengan selamat di pangkalan aju pada pukul 12.25 waktu Yordania," jelasnya.

Total bantuan yang dikirim Indonesia mencapai 800 ton dan diterjunkan di 10 titik wilayah Gaza yang telah dipastikan aman.

Komandan Satgas Garuda Merah Putih II Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menegaskan misi berjalan lancar sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.