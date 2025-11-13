Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru ASN yang Dipecat Seusai Bantu Honorer

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru aparatur sipil negara di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal.

Dua guru ASN itu sebelumnya dipecat dan divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung, buntut dari pungutan iuran untuk membantu membayar gaji 10 guru honorer yang sebenarnya sudah berdasarkan persetujuan komite sekolah.

Surat terkait pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN 1 Masamba itu diteken Prabowo di hadapan keduanya di ruang tunggu VVIP, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis dini hari, tak lama setelah presiden tiba dari kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia.

Prabowo yang sempat membaca sejenak surat tersebut langsung membubuhkan tanda tangannya. Di sisi kiri Presiden Prabowo, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang mendampingi, sementara di sisi kanan ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selepas itu, Presiden Prabowo mendatangi Abdul Muis dan Rasnal dan menyalami mereka satu per satu. Di lokasi yang sama, pemberian rehabilitasi untuk Abdul Muis dan Rasnal itu pun diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

“Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muis dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Sulawesi Selatan, kemudian teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima,” kata Sufmi Dasco.

“Malam ini setelah koordinasi dengan Mensesneg, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada dua orang tersebut,” sambung Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi berharap rehabilitasi yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo kepada dua guru itu dapat memulihkan nama baik mereka.