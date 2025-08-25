Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Beri Tanda Jasa ke Sejumlah Menteri, Ada Bahlil Hingga Cak Imin

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:20 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, pada Senin (25/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Tanda jasa dan kehormatan tersebut, diserahkan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

“Menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," ucap Sekretaris Militer Presiden.

Adapun sejumlah menteri yang menerima tanda jasa dan kehormatan, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Ada juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain para menteri, berikut tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut:

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani

