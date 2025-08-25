Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Beri Tanda Jasa untuk Para Tokoh, dari Jenderal Hoegeng hingga Seskab Teddy

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:55 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh mulai dari pejabat, seniman, hingga pengusaha.

Tanda jasa dan kehormatan tersebut, diserahkan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Sejumlah nama besar turut mendapat tanda jasa, seperti tokoh intelektual Muslim Indonesia Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Mantan Kapolri Almarhum Jenderal Hoegeng Imam Santoso, hingga seniman Almarhum Titiek Puspa dan Benyamin Sueb (Bang Ben).

“Menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," ucap Sekretaris Militer Presiden.

Untuk Hoegeng, tanda jasa diberikan di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat.

Cak Nun, Titiek Puspa, dan Benyamin Sueb menerima Bintang Mahaputera Nararya adalah tanda kehormatan Bintang Mahaputera kelas V.

Berikut tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut:

1. Puan Maharani

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh mulai dari pejabat, seniman, hingga pengusaha.

