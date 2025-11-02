Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Berikan Lahan 15 Hektare untuk Palestina

Minggu, 02 November 2025 – 12:14 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto telah menyediakan lahan investasi 10 hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara untuk bangsa Palestina. (ABC News: Monte Bovill)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto telah menyediakan lahan investasi 10 hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara untuk bangsa Palestina.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, lahan itu akan dikembangkan menjadi kawasan pangan, peternakan, hingga agroindustri terpadu berkelanjutan.

“Bagi kami membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tetapi soal kemanusiaan," kata Andi Amran Sulaiman dikutip Minggu (2/11).

Amran menegaskan Indonesia serius membangun kerja sama pangan yang berorientasi pada kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dukungan Indonesia diwujudkan secara nyata melalui investasi dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

"Saudara-saudara kami di Palestina berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan,” ujarnya.

Amran mengaku telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam rangka membahas hal tersebut. Sebagai langkah awal, Indonesia menyediakan lahan investasi bagi Palestina seluas 10 hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk perkebunan pangan, peternakan dan agroindustri, dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan mitra kebijakan internasional di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya.

“Palestina menjadi bagian penting dalam inisiatif ini,” ujar Amran.

