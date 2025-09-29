Prabowo Melawat ke 4 Negara, Pengamat: Indonesia Makin Kuat di Tingkat Internasional

jpnn.com, JAKABARING - Perjalanan panjang Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke empat negara sahabat di Benua Amerika dan Eropa telah selesai dan sudah kembali ke tanah air pada Sabtu (27/9/2025).

“Dalam lawatan tersebut ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kami amati, yang bisa berpengaruh pada posisi Indonesia di dunia internasional,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Menurut Frans, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sangat baik dan memiliki makna yang kuat dalam komunikasi politik di tingkat internasional.

“Kalau menilik makna dari teori atau pendapat Mc Millan, apa yang dilakukan Prabowo di Sidang Umum PBB, Kanada, dan Belanda, bahwa Prabowo telah berhasil menjalankan komunikasi politik internasional yang brilian sehingga dalam penyampaian pidato, pembicaraan dengan pimpinan dan raja baik di Kanada dan Belanda berhasil menyampaikan posisi, peran, dan harapan Indonesia yang menimbulkan reaksi positif bagi banyak negara.

"Hal ini ke depannya menurut saya akan berdampak pada makin intensnya negara-negara di dunia yang menantikan peran Indonesia di pentas internasional,” kata Frans.

Bahkan sebelum menjadi Presiden, lanjut Frans, semasa menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo telah berhasil membuat posisi Indonesia sangat strategis di mata internasional, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Apalagi sekarang setelah menjabat presiden, Prabowo dinilainya membuat Indonesia punya posisi spesial dimata dunia.

“Carl L Hovland menyampaikan dalam teori komunikasinya bagaimana komunikasi dapat menimbulkan rangsangan dalam merubah perilaku seseorang. Nah, apa yang disampaikan oleh Prabowo menurut hemat saya akan mengubah POV dan tindakan negara asing terhadap Indonesia. Ini akan berdampak pada banyak hal, mudah-mudahan ini juga dapat menimbulkan efek positif bagi ekonomi dan investasi di Indonesia, sehingga membantu kesejahteraan masyarakat nantinya,” beber Frans.