Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Bertemu Apindo di Hambalang, Ajak Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Berbagai Sektor

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:55 WIB
Prabowo Bertemu Apindo di Hambalang, Ajak Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Berbagai Sektor - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selepas sesi audiensi di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Prabowo menyampaikan itu saat menerima sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2).

Pertemuan Prabowo dengan Apindo itu disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI melalui akun resmi kepresidenan Presiden Republik Indonesia di platform media sosial, Selasa dini hari.

Baca Juga:

Sebagaimana dikutip dari informasi resmi tersebut, Presiden Prabowo dalam pertemuan itu  berdiskusi dengan sejumlah perwakilan asosiasi membahas arah dan prospek dunia usaha ke depan.

Presiden Prabowo, dalam sumber yang sama, mengajak para pengusaha bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, mebel, sampai dengan makanan dan minuman.

Adapun para pengusaha yang beraudiensi memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan dukungan penuh mereka terhadap visi Presiden Prabowo, di antaranya termasuk program-program pemerintah menghapus kemiskinan, memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak-anak, dan menyediakan pendidikan terbaik kepada mereka yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

Kelompok pengusaha tersebut juga mendukung kebijakan dan langkah-langkah Presiden Prabowo memperkuat industrialisasi di Indonesia, karena itu diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Badan Komunikasi Presiden dalam akun sosial media Instagram @presidenrepublikindonesia, beberapa pejabat negara turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Apindo.

Presiden Prabowo Subianto bertemu pengusaha yang tergabung dalam Apindo di Hambalang. Prabowo ajak Apindo ciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Apindo  lapangan kerja baru  Pengusaha  Presiden 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp