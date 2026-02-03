Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Bertemu Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Pesantren di Istana, Bahas Apa?

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Negara pada Selasa (3/2).

Pertemuan itu disebut sebagai forum silaturahmi sekaligus dialog antara Prabowo dan para pemuka agama yang membahas berbagai isu kebangsaan dan keumatan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa forum itu merupakan pertemuan ketiga antara Prabowo dengan ormas-ormas agama Islam.

Prabowo dan para tokoh disebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pembangunan kampung haji di Arab Saudi.

“Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah,” ujar Nasaruddin.

“Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Nasaruddin, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan keputusan resmi yang memungkinkan warga negara asing untuk membeli properti berupa tanah dan hotel di Makkah dan Madinah.

Indonesia, telah memperoleh lahan yang cukup luas sekitar 60 hektare untuk perkampungan haji, dengan jarak 1 sampai 3 kilometer dari Kabah.

