Prabowo Bertemu Raja Charles di Inggris, Bicarakan Perlindungan Gajah Sumatra

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:52 WIB
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan sekaligus bertemu dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan sekaligus bertemu dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London.

Prabowo dan Raja Charles III menerima pemaparan mengenai Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan yang disampaikan oleh CEO Circular Bioeconomy Alliance, Marc Palahi.

Usai pemaparan, keduanya berinteraksi dengan sejumlah pengusaha dan filantropi lingkungan yang tergabung dalam UK–Indonesia Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI).

Kehadiran Prabowo dalam forum itu menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan.

“Konservasi Gajah Peusangan merupakan program kolaborasi antara pemerintah Indonesia, WWF Indonesia, serta berbagai mitra, termasuk pemerintah Inggris, yang bertujuan melindungi keberadaan gajah Sumatera,” tulis rilis resmi Tim Presiden Prabowo, dikutip Kamis (22/1).

Program itu diarahkan untuk membangun koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia dan gajah, serta menjaga habitat penting yang tersisa bagi gajah Sumatra.

Pendekatan konservasi tersebut juga mendukung rehabilitasi hutan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Pertemuan antara Prabowo dan Raja Charles menjadi simbol kuat dukungan politik dan moral terhadap upaya konservasi Gajah Peusangan, sekaligus memperkuat kemitraan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

