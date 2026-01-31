Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi, Ini yang Dibahas

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:15 WIB
Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah, Jumat malam (30/1).

"Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Hal itu dikatakan Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Baca Juga:

Dia menyatakan pertemuan tersebut membahas kondisi bangsa. Bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh seluruh pihak.

Sejauh ini, kata dia, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari segi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.

Dia melanjutkan pihak-pihak itu mulai dari swasta yang tidak mau mengikuti regulasi usaha demi keuntungan pribadi hingga dugaan anggaran negara yang bocor.

Baca Juga:

"Bahkan, saya menerima (laporan) kurang lebih Rp 5.777 triliun (dari) bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal, kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Ke mana kebocoran (anggaran) itu?" kata dia kepada para peserta retreat.

Ia sendiri tidak menutup mata bahwa ada kemungkinan oknum pemerintah yang mungkin jadi penyebab terjadinya kerugian negara itu.

Presiden Prabowo Subianto sempat bertemu dengan tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah, Jumat malam (30/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Sjafrie Sjamsoeddin  Menhan sjafrie sjamsoeddin 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp