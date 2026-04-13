Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Bertemu Vladimir Putin di Rusia, Bicarakan Hal Sangat Krusial

Senin, 13 April 2026 – 10:32 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, dari Bandara Halim Perdanakusuma, pada Minggu (12/4) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, pada Minggu (12/4) malam.

Kunjungan tersebut untuk memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bertolak menuju Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Baca Juga:

“Menjelang tengah malam di hari Minggu, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” ujar Teddy.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan non-stop menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat.

“Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya," kata dia.

Baca Juga:

Menurut dia, pertemuan antara kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis.

“Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” tuturnya.

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Vladimir Putin  Rusia 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp