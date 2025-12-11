Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:48 WIB
Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Rabu (10/12). Foto: Dok. Biro Pers Istana

jpnn.com, RUSIA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Rabu (10/12).

Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah.

Prabowo tiba di kompleks Kremlin pada siang hari waktu setempat dan disambut oleh jajaran pejabat tinggi Rusia, di antaranya Komandan Utama Kremlin Sergey Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko.

Baca Juga:

Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan. Kedua pemimpin tampak berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan rapat tertutup (tête-à-tête) antara kedua kepala negara.

Pertemuan yang berlangsung intens itu membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.

Baca Juga:

Pertemuan tête-à-tête menjadi sinyal kuat adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua pemimpin dalam membicarakan kepentingan jangka panjang kedua negara.

Presiden Putin kemudian menggelar jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.

Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Vladimir Putin  Putin 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp