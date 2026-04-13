JPNN.com - Internasional - Eropa

Prabowo Berterima Kasih Kepada Putin Karena Dukung Indonesia Bergabung ke BRICS

Senin, 13 April 2026 – 21:32 WIB
Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin di Kremlin, Moskow, Senin (13/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana Presiden

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungannya kepada Indonesia yang bergabung ke dalam kelompok negara BRICS.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin di Kremlin, Moskow, Senin (13/4).

Dia menegaskan dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS menjadi langkah penting bagi penguatan posisi Indonesia di kancah global.

“Saya datang hari ini intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS,” ujar Prabowo.

BRICS merupakan kelompok negara berkembang utama yang berfungsi sebagai forum kerja sama ekonomi, politik, hingga keamanan.

BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Putin dalam kesempatan yang sama menyambut baik keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Dia menilai keanggotaan Indonesia membuka peluang baru bagi penguatan hubungan kedua negara.

