Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel

Jumat, 12 September 2025 – 19:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar pada Jumat (12/9).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo ke Doha untuk bertemu dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

"Iya betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ucap Teddy dalam keterangannya, pada Jumat (12/9).

Menurut dia, Prabowo memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin).

“Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar melalui sambungan telepon pada Rabu (10/9).

Saat itu, Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pascaserangan Israel ke Doha yang terjadi sehari sebelumnya.

Langkah itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina melalui solusi yang damai.