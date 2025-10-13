Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bertolak ke Mesir, Hadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina

Senin, 13 Oktober 2025 – 09:37 WIB
Prabowo Bertolak ke Mesir, Hadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Mesir, pada Minggu (12/10) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Menurut dia, Prabowo memang mendapatkan undangan untuk mengikuti KTT tersebut secara mendadak.

"Bapak Presiden menyampaikan kepada kami semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu," kata Pras.

Pras menuturkan dalam undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Prabowo karena merupakan bagian dari kelanjutan perundingan yang sebelumnya sudah dilakukan.

“Semoga insyaAllah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu bilang meski menerima undangan secara mendadak, Prabowo tetap memilih untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza itu.

Dia mengaku belum mengetahui banyak terkait apa yang Pemerintah Indonesia akan tawarkan dalam KTT itu.

TAGS   Presiden Prabowo  Gaza Palestina  KTT  Mesir 
