JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Bertolak ke Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sumatra

Senin, 01 Desember 2025 – 07:58 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju kawasan yang terdampak banjir di Sumatra, pada Senin (1/12) pagi. Foto: dokumentasi tim Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju kawasan yang terdampak banjir di Sumatra, pada Senin (1/12) pagi.

Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB, Senin (1/12).

Dia bertolak menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Pihak Kemensetneg menjelaskan bahwa kunjungan itu merupakan upaya pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan optimal dan cepat.

Setibanya di wilayah terdampak, Prabowo dijadwalkan mengunjungi titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar.

Prabowo ingin memastikan standar penanganan bencana dijalankan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Presiden Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” bunyi keterangan di @kemensetneg.ri.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga tengah mempersiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.

