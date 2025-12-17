Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Bidik Papua Jadi Tempat Penanaman Sawit

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:59 WIB
Prabowo Bidik Papua Jadi Tempat Penanaman Sawit
Presiden Prabowo Subianto. Foto: IG sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), dan berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi

Prabowo mengatakan, impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp 520 triliun per tahun. Apabila ketergantungan impor bisa dikurangi setengahnya, maka negara berpotensi menghemat Rp 250 triliun.

"Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun," ujar dia dikutip Rabu (17/12).

Praowo menyatakan pemerintah mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026.

Prabowo juga menargetkan Indonesia tidak lagi impor bensin. Menurut Presiden, hal tersebut sangat mampu untuk diwujudkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua.

Dia menyebut pemerintah telah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

Pengembangan EBT disebut menjadi kunci utamanya, terutama pada tenaga surya dan tenaga air.

"Nanti, daerah-daerah yang sulit, kami harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro. Ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil," katanya.

Impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp 520 triliun per tahun. Apabila ketergantungan impor bisa dikurangi Maka bisa menghemat negara

