Prabowo Bilang Ada Pihak yang Memolitisasi Bencana, Hasto: Bukan PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya bukan pihak yang berupaya memolitisasi bencana demi kepentingan kelompok.

Hal tersebut disampaikan merespons pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak tertentu memanfaatkan bencana demi kepentingan politik.

"Ya, yang jelas bukan PDIP, karena PDIP tidak senang jika terjadi bencana," kata Hasto setelah menghadiri acara apresiasi sukarelawan kesehatan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia mengajak semua pihak mengedepankan sisi kemanusiaan ketimbang terjebak dalam polemik politik menyikapi bencana.

"Kami selalu siap sedia, karena menyadari posisi geografis kita yang berada di wilayah ring of fire,” ujar Hasto.

Alih-alih bersikap reaktif terhadap pernyataan Prabowo, Hasto lebih memilih menyoroti akar masalah terjadinya bencana.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan bencana sebagai akibat kerusakan ekologis dan dampak pemanasan global.

Menurutnya, pemulihan lingkungan jauh lebih mendesak untuk dibahas demi keselamatan jangka panjang masyarakat.