Prabowo Bilang Hanya di Indonesia Tentara Kerja ke Sawah, DPR Malah Bangga, Duh...

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono malah mengaku bangga, prajurit TNI bisa membantu pekerjaan di sawah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Hal demikian dikatakan Dave menyikapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang bilang hanya di Indonesia tentara bisa turun ke sawah.

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke dwifungsi Orde Baru (Orba), akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan Indonesia tidak hanya membutuhkan kedaulatan di sektor keamanan semata, melainkan pangan hingga energi.

"Sebab, kan, kedaulatan itu ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah, di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujar Dave.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam mendukung sektor pertanian nasional.

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Menurut dia, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun Indonesia.

Prabowo mengatakan pemerintah juga mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri dalam upaya memperkuat sektor pangan.