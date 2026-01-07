Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Prabowo Bilang PKB Harus Diawasi, Anak Buah Cak Imin: Itu Humor Politik yang Sehat

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:00 WIB
Prabowo Bilang PKB Harus Diawasi, Anak Buah Cak Imin: Itu Humor Politik yang Sehat - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Hanif Dhakiri menyebut pihaknya hanya menangkap sisi guyon ketika Presiden RI Prabowo Subianto bilang akan mengawasi partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

"Itu humor politik yang sehat, menunjukkan hubungan yang cair, hangat, dan dilandasi rasa saling percaya, bukan ketegangan," kata dia kepada awak media, Rabu (7/1).

Diketahui, Presiden Prabowo menyebut PKB harus diawasi ketika Kepala Negara berpidato dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Bogor, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Mulanya, Prabowo menyampaikan taklimat awal tahun dalam kegiatan tersebut. Sebelum memasuki kegiatan dengan pembahasan tertutup.

Prabowo kemudian kemudian sempat menyinggung soal koalisi pemerintahan yang saat ini terbilang solid.

Kepala Negara kemudian mencari sosok Cak Imin yang juga hadir dalam retret Kabinet Merah Putih di Bogor dan terlontar candaan harus diawasi.

Baca Juga:

Hanif menyebutkan partainya tetap memaknai positif pernyataan Prabowo soal PKB harus diawasi.

"Itu kelakar yang kami maknai secara positif. Dalam demokrasi, saling mengawasi bukan tanda tidak solid, tetapi cara menjaga fokus dan disiplin bersama," ujarnya.

Waketum PKB Hanif Dhakiri menyebut pihaknya tidak baper menyikap guyon Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan retret pada Selasa (6/1) kemarin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKB  Prabowo  Cak Imin  Retret Kabinet 
BERITA PKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp