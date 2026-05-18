Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar, Misbakhun: Itu Buat Menenangkan

Senin, 18 Mei 2026 – 10:42 WIB
Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar, Misbakhun: Itu Buat Menenangkan - JPNN.COM
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ketika diwawancari wartawan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam kepanikan dan mencoba menjaga ketenangan rakyat ketika Kepala Negara berbicara soal rakyat di desa tak pakai dolar.

“Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait nilai tukar itu adalah untuk menenangkan masyarakat, supaya masyarakat tidak panik," kata Misbakhun melalui keterangan persnya, Senin (18/5).

Toh, kata legislator fraksi Golkar itu, masyarakat pedesaan pada prinsipnya memang bukan pihak yang terdampak dari transaksi memakai dolar.

Baca Juga:

"Ya, yang terpengaruh itu transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri,” lanjut Ketua Umum Depinas SOKSI itu.

Namun, kata Misbakhun, arahan Presiden Prabowo terkait nilar tukar rupiah menyinggung arahan buat Bank Indonesia (BI) segera mengendalikan mata uang kebanggaan Tanah Air.

Menurutnya, stabilitas rupiah perlu dijaga agar tidak menimbulkan tekanan lebih besar terhadap sektor-sektor yang bergantung pada impor.

Baca Juga:

"Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Ketika fundamental ekonomi sangat kuat, kenapa sampai terjadi pelemahan terhadap rupiah," kata Misbakhun. 

Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 17.600 seperti terlihat dalam perdagangan Jumat (15/5) pukul 12.09 WIB.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Presiden RI Prabowo Subianto berupaya menenangkan rakyat ketika berbicara dolar tak dipakai di desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Misbakhun  Dolar Ke Rupiah  nilai tukar rupiah 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp