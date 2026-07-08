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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Bisa Jadikan Penyelesaian Rempang sebagai Standar Tata Kelola Pembangunan

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:31 WIB
Prabowo Bisa Jadikan Penyelesaian Rempang sebagai Standar Tata Kelola Pembangunan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadikan penyelesaian masalah pembangunan di Rempang sebagai momentum membangun standar baru tata kelola investasi nasional.

"Bagi Presiden Prabowo Subianto, Rempang merupakan kesempatan untuk menunjukkan standar tata kelola yang lebih baik," kata Iskandar dalam keterangan persnya, Rabu (8/7).

Sebab, kata dia, pemerintahan era Prabowo memang mewarisi berbagai persoalan tata kelola yang belum tuntas dalam pembangunan di Rempang.

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Semisal, temuan Ombudsman RI yang mengungkap maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Selanjutnya, kata Iskandar, berbagai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Pemerintahan saat ini tidak hanya mewarisi proyek pembangunan, tetapi juga mewarisi persoalan yang belum selesai," ujarnya.

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Oleh karena itu, kata Iskandar, penyelesaian pembangunan Rempang bisa menjadi momentum membangun standar tata kelola investasi. 

Iskandar mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek administrasi, pertanahan, serta komunikasi dengan masyarakat dalam penyelesaian pembangunan di Rempang.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi jika mau menyelesaikan pembangunan di Rempang.

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TAGS   Presiden Prabowo  IAW  Rempang-Galang  Pembangunan 
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