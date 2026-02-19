Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Prabowo Cerita soal MBG, Danantara, hingga Pemberantasan Korupsi di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Februari 2026 – 18:30 WIB
Prabowo Cerita soal MBG, Danantara, hingga Pemberantasan Korupsi di Depan Pengusaha AS - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, AS, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai program prioritas di era pemerintahannya di hadapan para pengusaha Amerika Serikat.

Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund (Danantara), hingga komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Hal itu dia katakan saat menghadiri Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce dalam kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat (AS), pada Rabu (18/2) waktu setempat.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya fokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

"Saya menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi,” ucap Prabowo.

“Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa program MBG itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak saja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebutkan Indonesia sudah memiliki 23.000 dapur MBG, yang setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa.

Presiden Prabowo Subianto bercerita soal program MBG, Danantara, hingga pemberantasan korupsi saat bertemu pengusaha AS.

