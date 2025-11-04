Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Prabowo Cicil Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

Selasa, 04 November 2025 – 13:41 WIB
Prabowo Cicil Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Rp 1,2 triliun per tahun.

Hal itu diutarakan Prabowo seusai utang KCJB Whoosh disorot beberapa waktu belakang.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Prabowo memerinci bahwa Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat.

Sejumlah manfaat Whoosh, yakni mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki cukup anggaran untuk membayarkan utang Whoosh. Salah satunya adalah dari uang korupsi yang disita negara.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan,” kata dia.

Dia pun mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi agar uang tersebut tidak disita negara.

TAGS   kereta cepat whoosh  Prabowo  Whoosh  utang whoosh  Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  Kereta Cepat Jakarta Bandung 
