Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dorong Kemitraan Maritim dan Pendidikan

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:24 WIB
Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London, pada Selasa (20/1). Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan komitmen bersama untuk mendorong penguatan kemitraan strategis khususnya di bidang maritim dan pendidikan.

Hal itu ditegaskan dalam pertemuan di 10 Downing Street, London, pada Selasa (20/1) siang waktu setempat.

Starmer awalnya menyampaikan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang pesat sejak kunjungan pertama Presiden Prabowo dan kini telah mencapai tahap kemitraan strategis.

Salah satu kemitraan yang dianggap mengalami progres cukup pesat adalah di bidang maritim, utamanya setelah kedua negara menyepakati Maritime Partnership Programme (MPP) pada November lalu, untuk meningkatkan kapasitas angkatan laut dan kapal nelayan Indonesia.

“Itu adalah hal yang kami bicarakan pada pertemuan sebelumnya, jadi saya sangat bahagia Anda bisa kembali ke sini,” ujar Starmer, dikutip dari rilis resmi Istana.

Di samping sektor maritim, Starmer juga menyampaikan bahwa pendidikan akan menjadi agenda kerja sama antarkedua negara berikutnya.

“Anda memiliki banyak hal untuk didiskusikan, termasuk pendidikan, yang sangat Anda perhatikan pada kunjungan terakhir, dan sekali lagi saya sangat senang bahwa kita terus membuat kemajuan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini memang berfokus pada kerja sama di bidang maritim dan pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto  PM Inggris Keir Starmer  Kemitraan Indonesia-Inggris  Maritim dan pendidikan 
