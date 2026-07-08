Prabowo dan PM Modi Realisasikan Restorasi Candi Prambanan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan India memperkuat kemitraan di bidang pelestarian warisan budaya melalui konservasi Candi Prambanan.

Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi mengatakan Kompleks Candi Prambanan merupakan simbol warisan budaya yang telah menghubungkan Indonesia dan India selama lebih dari satu milenium.

Hal tersebut disampaikan PM Modi dalam sambutannya di Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (8/7).

"Ini adalah tempat yang menampilkan warisan budaya bersama antara kedua negara. Saya juga sangat beruntung bersama sahabat saya (Presiden Prabowo) untuk memulai proses restorasi kompleks candi yang megah ini,” ucap Modi.

Menurut dia, kekayaan budaya Indonesia mengingatkannya pada warisan budaya yang dimiliki India.

Modi menilai kesamaan tersebut menjadi perekat hubungan kedua bangsa yang telah terjalin selama lebih dari 1.200 tahun.

"Warisan budaya bangsa ini mengingatkan pada keharuman warisan budaya yang kami miliki di India. Dan warisan budaya inilah yang menyatukan kedua negara,” kata dia.

Modi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomitmen bersama Presiden Prabowo untuk menuntaskan restorasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.