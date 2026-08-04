Prabowo dan PM Thailand Tingkatkan Perdagangan hingga Rp 360 Triliun pada 2030

jpnn.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand memperkuat kerja sama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai USD 20 miliar atau Rp 360,6 triliun (1 USD = Rp 18.030) pada 2030.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat joint press bersama Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul dalam rangka Second Leaders' Consultation di Istana Merdeka, pada Senin (3/8) malam.

"Kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimistis target perdagangan sebesar USD 20 miliar pada 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis," ucap Prabowo.

Dalam kunjungan PM Thailand kali ini, keduanya mengadopsi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 sebagai pedoman untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.

Roadmap tersebut menjadi tindaklanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan kedua pemimpin di sela-sela ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina, pada Mei lalu.

Di bidang ekonomi, Indonesia-Thailand juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, serta mempererat kemitraan antarpelaku usaha.

Kedua negara juga akan membentuk Joint Trade Commission, mekanisme bilateral pertama dalam sejarah hubungan Indonesia–Thailand yang akan berfungsi mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus mengatasi hambatan perdagangan.

"Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok," kata dia.