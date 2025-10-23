Prabowo dan Presiden Brasil Bakal Rayakan Ulang Tahun Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal merayakan ulang tahun bersama dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Ulang tahun bersama itu akan dirayakan saat makan malam di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (23/10).

“Jadi, ulang tahun saya pada 17 Oktober. Beliau ulang tahun 27 Oktober. Jadi, beliau 27, saya 17, kami sepakat kami ketemu di tengah-tengah, 23 malam,” ucap Prabowo.

Untuk itu, Prabowo memutuskan untuk merayakan ulang tahun bersama di Istana Negara.

“Kalau diizinkan oleh Ibu Negara Brasil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti malam. Di tengah-tengah,” kata dia.

Prabowo mengaku sangat gembira karena kehadiran Lula di Indonesia. Dia pun menyebutkan bahwa keduanya memiliki angka favorit, yakni 8.

“Saya baru tahu beliau rupanya angka keberuntungan beliau sama dengan saya, angka 8. Jadi, angka 8. Kami juga sama-sama lahir pada Oktober,” tuturnya.

Adapun, pertemuan Prabowo dan Lula itu juga menandatangani sejumlah kerja sama, yaitu: