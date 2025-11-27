Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo dan Ratu Maxima Bahas Transformasi Kesehatan & Keuangan di Indonesia

Kamis, 27 November 2025 – 19:59 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat menyambut Ratu Máxima dari Belanda di Istana Negara, pada Kamis (27/11). Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Belanda membahas transformasi inklusi dan kesehatan keuangan di Indonesia.

Hal itu dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health di Istana Negara, pada Kamis (27/11).

Prabowo mengatakan Indonesia tengah mempercepat agenda besar inklusi keuangan dan kesehatan finansial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Dia pun berterima kasih atas kontribusi Ratu Maxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda di sini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepadanya untuk mempercepat implementasi kebijakan.

“Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan bisa bergerak sangat cepat,” kata dia.

Di sisi lain, Ratu Maxima mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

