JPNN.com - Internasional - Global

Prabowo Dapat Tepuk Tangan saat Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB

Selasa, 23 September 2025 – 16:08 WIB
Prabowo Dapat Tepuk Tangan saat Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat mendapatkan applause (tepuk tangan) dari para kepala negara dan delegasi yang hadir di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, NEW YORK - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan applause (tepuk tangan) dari para kepala negara dan delegasi yang hadir di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9).

Tepuk tangan itu didapatkan saat dia mengatakan soal sikap Indonesia apabila Palestina mendapatkan kemerdekaan.

“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel,” ucap Prabowo disambut tepuk tangan.

Menurut dia, sikap tersebut konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa di Palestina.

“Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra kembali menegaskan bahwa pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina adalah bentuk persatuan.

“Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tepuk tangan dari para kepala negara dan delegasi yang hadir di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

